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Нужны ли России частные тюрьмы?
Глава минюста США готов взять самоотвод в расследовании связей команды Дональда Трампа с РФ
Министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс в интервью телекомпании NBC рассказал о том, что при необходимости откажется от участия в расследовании связей команды американского президента Дональда Трампа с правительством России.
Глава минюста также отметил, что никогда не встречался с кем-либо из россиян для обсуждения какой-либо избирательной кампании, несмотря на то, что газета The Washington Post не так давно сообщала о встречах Сешнса с Сергеем Кисляком в 2016 году.
Джефф Сешнс не сообщил сенаторам об этом во время рассмотрения его кандидатуры на пост главы минюста и генпрокурора США, в связи с чем представители Демократической партии в Конгрессе потребовали его отстранения от участия в каких-либо действиях по расследованию предполагаемых связей команды Трампа с российскими официальными лицами и даже призвали к его отставке с занимаемой должности, сообщает ТАСС.
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