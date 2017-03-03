Глава минюста США готов взять самоотвод в расследовании связей команды Дональда Трампа с РФ

3 Март 2017 г.

Министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс в интервью телекомпании NBC рассказал о том, что при необходимости откажется от участия в расследовании связей команды американского президента Дональда Трампа с правительством России.

Глава минюста также отметил, что никогда не встречался с кем-либо из россиян для обсуждения какой-либо избирательной кампании, несмотря на то, что газета The Washington Post не так давно сообщала о встречах Сешнса с Сергеем Кисляком в 2016 году.

Джефф Сешнс не сообщил сенаторам об этом во время рассмотрения его кандидатуры на пост главы минюста и генпрокурора США, в связи с чем представители Демократической партии в Конгрессе потребовали его отстранения от участия в каких-либо действиях по расследованию предполагаемых связей команды Трампа с российскими официальными лицами и даже призвали к его отставке с занимаемой должности, сообщает ТАСС.