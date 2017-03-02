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2 Март 2017 г.

Росстат назвал среднюю зарплату чиновников в 2016 году

Среднемесячная зарплата федеральных госслужащих в России выросла на 4 % и составила 115,7 тысячи рублей по итогам 2016 года, сообщает Росстат.  

Наибольшую зарплату получали госслужащие в аппарате российского правительства — их среднемесячный оклад за отчетный период составил 228,48 тысячи рублей, снизившись на 1,4% по сравнению с прошлым годом. Средняя зарплата госслужащих в администрации президента выросла на 0,7% до 218,65 тысячи рублей. На третьем месте оказалась Счетная палата — 180,7 тысячи рублей в месяц.

В Совете Федерации в 2016 году в среднем получали 176,15 тысячи рублей (+1,3%), а в Госдуме — 154,85 тысячи рублей. (+13%). Среди министерств больше всего получали сотрудники МИДа — 147,2 тысячи рублей.

В органах судебной власти самую высокую зарплату получали сотрудники Конституционного суда — 136,1 тысячи рублей. У работников Верховного суда этот показатель составил около 130 тысяч рублей.

По данным статистического ведомства, численность работников, занятых на должностях гражданской службы в федеральных госорганах, на конец декабря прошлого года составила 38 тысяч человек. При этом штаты работников были укомплектованы на 85,6%, по сравнению с 84,7% в 2015 году.

Эльвира Азметова
Теги: среднемесячная зарплата госслужащих, Росстат
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