Власти обещают построить мост в Крым по высшим стандартам качества

2 Март 2017 г.

Строительство моста через Керченский пролив идет в строгом соответствии с графиком и обеспечено самым жестким контролем качества, сообщил руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин.

- Такого грандиозного объекта как мост через Керченский пролив – и по масштабам, и по значимости – у нас в стране нет. По крайней мере, я на своей памяти не помню. Поэтому внимание к этому объекту у нас, безусловно, особое. Мы специально создали отдел, который занимается только этим строительством. Не сомневаюсь, что качество сооружения – то, за чем как раз следит Ростехнадзор, будет обеспечено на самом высоком уровне, — приводит слова Алешина пресс-служба заказчика проекта «Упрдор «Тамань».

Ведомством уже проведено 18 комплексных проверок.

По окончании строительства Ростехнадзор должен выдать Заключение о соответствии (ЗОС) – документ, свидетельствующий о том, что объект построен в соответствии с утвержденным проектом, а примененные технологии и материалы соответствуют нормативным требованиям.

- Судя по тому, что видим сейчас, сложностей с выдачей ЗОС мы не ждем: по срокам, а, главное, по качеству строительства объект находится на очень хорошем уровне, — подчеркнул Алешин.

На стройке действует многоуровневая внутренняя система контроля качества, включающая контроль со стороны всех участников процесса: заказчика, генерального подрядчика и субподрядчиков. Контроль качества материалов, изделий и конструкций проводят более 15 аккредитованных строительных лабораторий субподрядчиков.