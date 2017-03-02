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2 Март 2017 г.

«ВКонтакте» планирует заняться производством собственного видеоконтента

Топ-менеджеры «ВКонтакте» ведут переговоры с продюсерскими и ТВ-компаниями о создании уникального видеоконтента, который будет демонстрироваться только в социальной сети. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров сети.

Участники таких встреч рассказали, что переговоры пока находятся на начальной стадии. Обсуждения ведутся с «СТС медиа», ЮТВ, ТНТ, «Базелевсом», а также администраторами крупных пабликов соцсети, отмечает издание.

По словам источников газеты, соцсеть интересуют мини-сериалы, короткие шоу и скетчкомы. «ВКонтакте» хочет показывать пользователям то, что они не смогут увидеть на других ресурсах. В сети уверены, что снимать дорогие сериалы для показа исключительно в интернете невыгодно. Затраты на одну серию могут достигать $100 тыс. — $150 тыс.

- С дорогим контентом пока выгоднее идти на телевидение, а уже потом по остаточному принципу показывать в интернете,— заявил собеседник «Ведомостей».

Издание отмечает, что освоение ниши традиционных медиа западными технологическими компаниями идет уже довольно давно. Социальная сеть Facebook также обсуждает с медиакомпаниями создание эксклюзивных видео — телешоу, спортивных и развлекательных программ. Среди российских интернет-компании еще такой тенденции не наблюдается.

Эльвира Азметова
Теги: "В Контакте", мини-сериалы, короткие шоу, скетч-комы, уникальный контент
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