«Газпром» не видит оснований для пересмотра цены поставок газа по «Силе Сибири» в Китай

2 Март 2017 г.

Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что компания не видит причин для пересмотра цены поставок газа в Китай по «Силе Сибири».

- Возможность для пересмотра цен остается как за продавцом, так и за покупателем,— напомнил он во время Дня инвестора «Газпрома» в Гонконге. Но повода для пересмотра цен мы не видим. И я думаю, что наши китайские коллеги тоже, — приводит «РИА Новости» его слова. Господин Медведев отметил, что если бы поставки начались сейчас, уровень цены, заложенный в контракте, полностью устроил бы «Газпром».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в 2016 году «Газпром» сократил инвестиции в строительство «Силы Сибири» с 92,1 млрд. до 76,2 млрд. рублей. В 2015 году, как отмечает агентство, на этот проект «Газпром» потратил 19,3 млрд. рублей.

В 2016 году председатель правления «Газпром» Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Ван Илинь в Китае подписали EPC-контракт на строительство подводного перехода участка газопровода «Сила Сибири» под рекой Амур.

До этого Ван Илинь сообщил, что «Газпром» и CNPC, вопреки прежним заявлениям руководства российской компании, были далеки от соглашения об объемах поставки российского газа в Китай по западному маршруту. Он заявил, что объем в 30 млрд. куб. м в год не был согласован.

В этом году «Газпром» заявил о начале коммерческих переговоров с китайской CNPC по трубопроводным поставкам газа с Сахалина. Инфраструктура для этого на Дальнем Востоке уже частично есть.