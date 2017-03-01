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1 Март 2017 г.

Россия и Китай наложили вето на резолюцию ООН о санкциях в отношении Сирии

Россия и Китай проголосовали против резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающей введение санкций в отношении представителей Сирии, которые могли быть причастны к применению химического оружия в стране.

Резолюция ООН, проект которой был разработан Францией и Великобританией, предполагала введение санкций в отношении 21 представителя Сирии - организаций и отдельных лиц, которые, предположительно, были связаны с использованием химического оружия на территории страны в 2014 и 2015 годах. Документ также содержал пункты о запрете продажи, поставок и передачи вертолетов правительству и вооруженным силам Сирии, сообщает РИА Новости.

Девять членов Совета Безопасности поддержали документ, Россия, Китай и Боливия проголосовали против, а Казахстан, Египет, Эфиопия воздержались при голосовании. Россия уже в седьмой раз проголосовала против принятия резолюции по ситуации в Сирии с начала конфликта в стране.

Также РИА Новости отмечает, что ранее президент России Владимир Путин назвал санкции в отношении сирийского руководства неуместными, «потому что это не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало бы доверие в ходе этого переговорного процесса».

 

Теги: Совет Безопасности ООН, резолюция, Сирия, Владимир Путин
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