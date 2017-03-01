|USD
|58,3776
|EUR
|61,5417
|GBP
|72,2073
Нужны ли России частные тюрьмы?
Россия и Китай наложили вето на резолюцию ООН о санкциях в отношении Сирии
Россия и Китай проголосовали против резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающей введение санкций в отношении представителей Сирии, которые могли быть причастны к применению химического оружия в стране.
Резолюция ООН, проект которой был разработан Францией и Великобританией, предполагала введение санкций в отношении 21 представителя Сирии - организаций и отдельных лиц, которые, предположительно, были связаны с использованием химического оружия на территории страны в 2014 и 2015 годах. Документ также содержал пункты о запрете продажи, поставок и передачи вертолетов правительству и вооруженным силам Сирии, сообщает РИА Новости.
Девять членов Совета Безопасности поддержали документ, Россия, Китай и Боливия проголосовали против, а Казахстан, Египет, Эфиопия воздержались при голосовании. Россия уже в седьмой раз проголосовала против принятия резолюции по ситуации в Сирии с начала конфликта в стране.
Также РИА Новости отмечает, что ранее президент России Владимир Путин назвал санкции в отношении сирийского руководства неуместными, «потому что это не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало бы доверие в ходе этого переговорного процесса».
Материалы на эту тему:
1 Март 2017 г.
1 Март 2017 г.
28 Февраль 2017 г.
27 Февраль 2017 г.
27 Февраль 2017 г.
27 Февраль 2017 г.
24 Февраль 2017 г.
23 Февраль 2017 г.
23 Февраль 2017 г.
22 Февраль 2017 г.