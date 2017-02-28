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28 Февраль 2017 г.
«Газпром» назвал стоимость газа для Евросоюза в 2017 году
По словам председателя правления «Газпрома» Александра Медведева, в 2017 году экспортная цена на газ для Евросоюза может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости».
– Европа была, есть и остается приоритетным рынком для «Газпрома», — заявил председатель правления компании, выступая на Дне инвестора «Газпрома» в Сингапуре.
Также Александр Медведев отметил, что в 2016 году «Газпром» увеличил объем поставок природного газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, таким образом, превысив исторический максимум.
Теги: Газпром, Евросоюз, цена на газ
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