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27 Февраль 2017 г.
Реальные располагаемые доходы россиян резко возросли
В новом отчете Росстата сообщается о том, что реальные располагаемые доходы россиян в январе 2017 года резко выросли, но также отмечается, что этот рост был обеспечен искусственным образом, с помощью единовременных выплат пенсионерам. Процент явно выше по сравнению с январем 2016 года - в первом месяце этого года сумма среднемесячной номинальной зарплаты составила 35650 рублей, а это на 8,1% выше, чем в прошлом году.
Однако, в феврале реальные доходы жителей России, скорее всего, снова уйдут в минус, как это было на протяжении двух предыдущих лет.
Теги: Росстат, зарплаты в России
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