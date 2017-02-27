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27 Февраль 2017 г.

«Роснефть» продаст Чечне свои нефтяные активы за 12,5 миллиардов рублей

Как сообщает «Коммерсант», «Роснефть» представила на рассмотрение правительства план раздела чеченских активов, по которому Чечне отдается 51% «Грознефтегаза».

«Грознефтегаза» является крупнейшим из активов «Роснефти» и добывает 300 тысяч тонн нефти в год. Общая сумма активов «Роснефти» в Чечне составила 11,8 миллиарда рублей. Решение о передаче нефтяных активов, расположенных в республике, рассматривается по просьбе Рамзана Кадырова с весны прошлого года. Окончательное решение правительством страны пока не принято.

В Чеченской республике также строится нефтеперерабатывающий завод, на который потрачено 725 миллионов рублей.

Теги: Роснефть, Грознефтегаз, продажа активов Роснефти, Рамзан Кадыров
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