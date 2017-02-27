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27 Февраль 2017 г.

Министр внутренних дел Украины озвучил «план» возвращения Крыма и Донбасса

В эфире украинских СМИ глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о «конкретном плане» по возвращению Крыма и Донбасса. По мнению министра, это можно будет решить дипломатическим путем в достаточно короткие сроки.

«Мы имеем абсолютно конкретный план относительно Донбасса, который… будет реализовываться. Он совершенно не связан ни с малейшими уступками», - сказал Аваков.

Ранее свой «план» возвращения Донбасса и Крыма с помощью введения безвизового режима с Евросоюзом представил президент Украины Петр Порошенко.

Теги: Крым, Донбасс, Арсен Аваков
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