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24 Февраль 2017 г.
Временным руководителем постпреда России при ООН назначен Петр Ильичев
По сообщению постпредства России при ООН, временно исполнять обязанности постоянного представителя РФ после смерти Виталия Чуркина будет его заместитель Петр Ильичев. Возглавлять работу российской дипломатической миссии в ООН он будет до назначения нового постпреда.
Петр Ильичев является чрезвычайным и полномочным посланником 2-го класса. Данный дипломатический ранг он получил в 2013 году.
Церемония прощания с выдающимся дипломатом Виталием Чуркиным состоится 24 февраля в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента в Москве. Экс-постпред РФ при ООН будет похоронен на Троекуровском кладбище.
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