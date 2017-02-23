Граждане России смогут приезжать в Армению по внутренним паспортам только через аэропорты

23 Февраль 2017 г.

Схема действует только в аэропортах "Звартноц" (Ереван) и "Ширак" (Гюмри). Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

Соответствующий документ был подписан по итогам официального визита в Россию премьер-министра Армении Карена Карапетяна в конце января. Цель - увеличение туристического потока в Армению из России.