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23 Февраль 2017 г.

Граждане России смогут приезжать в Армению по внутренним паспортам только через аэропорты

Схема действует только в аэропортах "Звартноц" (Ереван) и "Ширак" (Гюмри). Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

Соответствующий документ был подписан по итогам официального визита в Россию премьер-министра Армении Карена Карапетяна в конце января. Цель - увеличение туристического потока в Армению из России.

Теги: Армения, Россия
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