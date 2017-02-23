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23 Февраль 2017 г.
4 тысяч россиян сражаются на стороне террористов в Сирии
Ещё пять тысяч - это выходцы из республик бывшего Советского союза. Такую статистику привел президент России Владимир Путин.
Теги: Сирия, Владимир Путин
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