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22 Февраль 2017 г.
Легковые автомобили Mersedes начнут собирать в России
Автомобили Mercedes-Benz начнут производить в Московской области в 2019 году, передает ТАСС.
Инвестиционный контракт рассчитан на девять лет. Отмечается, что все стороны подписали инвестиционный контракт по строительству завода Mercedes. Завод построят на территории индустриального парка Есипово. Немецкий автоконцерн Daimler вложит 15 миллиардов рублей в строительство завода. На заводе будут собирать более 20 тысяч автомобилей в год. Проект позволит создать более 1000 рабочих мест.
Элла Уфимцева
Теги: Mercedes-Benz, Московская область, контракт
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