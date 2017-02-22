Иран подтвердил намерение купить у России 12 самолетов SSJ 100

22 Февраль 2017 г.

Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» о подтверждении Ираном намерения купить самолеты SSJ 100.

- Нам подтвердили, что Иран заинтересован в ближайшее время приобрести 12 самолетов Sukhoi Superjet 100,— сказал он.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) могут подписать контракт на поставку 20 самолетов SSJ100 до конца февраля. Также стало известно, что сертификация SSJ 100 для Китая может завершиться к концу 2018 года или даже раньше.

В прошлом декабре в преддверии перераспределения полномочий Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Росавиация, которая в основном должна их получить, после долгой задержки все же начала обсуждать координацию работы с иностранными авиавластями. Стороны обговорили подписание «дорожной карты» по сертификации авиатехники, чтобы экспорт самолетов SSJ 100 не оказался под угрозой.