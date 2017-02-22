«Роснефть» после покупки «Башнефти» готова продать часть АЗС в регионах

22 Февраль 2017 г.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев сообщил, что «Роснефть» после покупки «Башнефти» согласна продать часть АЗС в нескольких регионах.

- В «Роснефти» не отказываются продавать АЗС в регионах. В Татарстане, Башкирии мы заканчиваем собирать бумаги по всем регионам,— заявил глава ФАС в интервью телеканалу «Россия 24»

По словам господина Артемьева, ФАС согласилась на сделку по приватизации «Башнефти», потому что общая доля «Роснефти» на рынке АЗС не превышает 50%.

- Мы всегда так делаем, во всех случаях. Если доля не превышает 50%, мы говорим «да», но даем особые предписания. В регионах у «Роснефти»» есть доля больше 50%, но закон тут четко говорит снижать ее ниже половины,— подчеркнул глава ФАС.

Как сообщал «Ъ», Ростехнадзор через суд хочет уволить четырех менеджеров НПЗ «Башнефти», которые, по мнению ведомства, нарушили требования промышленной безопасности. По крайней мере трое из них работали и при старом топ-менеджменте «Башнефти», который «Роснефть» сменила сразу после покупки компании в октябре прошлого года. Но уже при новом руководстве башкирской нефтекомпании только в этом году на НПЗ случились три аварии.