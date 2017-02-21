Путин предложил места в Общественной палате 40 гражданам РФ

21 Февраль 2017 г.

Президент России Владимир Путин начал процедуру формирования нового состава Общественной палаты.

Глава государства уже выбрал 40 граждан, имеющих особые заслуги перед обществом и государством, и направил им предложение войти в формируемую ОП, сообщается на сайте Кремля. Имена тех, кому направлены предложения, не называются.

В Общественную палату входят 168 членов из трех равнозначных групп: это 85 представителей региональных общественных палат; 40 граждан, которых утверждает президент; 43 представителя общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Общественные палаты субъектов РФ должны избрать из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты России не позднее 30 дней со дня инициирования процедуры формирования нового состава.

Закон возлагает на Общественную палату РФ задачи по обеспечению учета потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан, прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики.