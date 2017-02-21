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Нужны ли России частные тюрьмы?
Путин предложил места в Общественной палате 40 гражданам РФ
Президент России Владимир Путин начал процедуру формирования нового состава Общественной палаты.
Глава государства уже выбрал 40 граждан, имеющих особые заслуги перед обществом и государством, и направил им предложение войти в формируемую ОП, сообщается на сайте Кремля. Имена тех, кому направлены предложения, не называются.
В Общественную палату входят 168 членов из трех равнозначных групп: это 85 представителей региональных общественных палат; 40 граждан, которых утверждает президент; 43 представителя общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Общественные палаты субъектов РФ должны избрать из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты России не позднее 30 дней со дня инициирования процедуры формирования нового состава.
Закон возлагает на Общественную палату РФ задачи по обеспечению учета потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан, прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики.
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