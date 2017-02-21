Выяснились загадочные подробности смерти Ким Чен Нама

21 Февраль 2017 г.

Малайзийские специалисты в ходе вскрытия не обнаружили следов укола и других ран на теле Ким Чен Нама - брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает японское агентство Kyodo.

Кроме того, вскрытие не выявило признаков сердечного приступа и других болезней, которые могли бы привести к летальному исходу. Таким образом, причина гибели 45-летнего внука Ким Ир Сена по-прежнему остается неизвестной. При этом журналисты отмечают, что от родственников Ким Чен Нама официального запроса о выдаче тела пока не поступало.

Напомним, Ким Чен Нам - старший сводный брат Ким Чен Ына, который не занимался политикой и жил в Макао, был отравлен 13 февраля. Его друзья рассказали, что в последнее время он страдал паранойей и скрывался от властей КНДР.