В Госдуму внесен законопроект о запрете денежных переводов организаторам нелегальных азартных игр

21 Февраль 2017 г.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому нельзя будет переводить деньги организаторам нелегальных азартных игр.

- Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций, банковских платежных агентов, банковских платежных субагентов, платежных агентов отказывать в переводе и приеме денежных средств в пользу лиц, занимающихся деятельностью по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства,— говорится на сайте правительства.

Инициатива предполагает создание специальных черных списков, которые будет вести Федеральная налоговая служба. Туда внесут связанные с незаконными онлайн-казино компании и физических лиц. Списки будут распространяться среди банков и платежных агентов, которые должны пресекать переводы упомянутым в документе фирмам.