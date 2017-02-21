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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Госдуму внесен законопроект о запрете денежных переводов организаторам нелегальных азартных игр
Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому нельзя будет переводить деньги организаторам нелегальных азартных игр.
- Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций, банковских платежных агентов, банковских платежных субагентов, платежных агентов отказывать в переводе и приеме денежных средств в пользу лиц, занимающихся деятельностью по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства,— говорится на сайте правительства.
Инициатива предполагает создание специальных черных списков, которые будет вести Федеральная налоговая служба. Туда внесут связанные с незаконными онлайн-казино компании и физических лиц. Списки будут распространяться среди банков и платежных агентов, которые должны пресекать переводы упомянутым в документе фирмам.
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