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21 Февраль 2017 г.

В Госдуму внесен законопроект о запрете денежных переводов организаторам нелегальных азартных игр

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому нельзя будет переводить деньги организаторам нелегальных азартных игр.

- Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций, банковских платежных агентов, банковских платежных субагентов, платежных агентов отказывать в переводе и приеме денежных средств в пользу лиц, занимающихся деятельностью по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства,— говорится на сайте правительства.

Инициатива предполагает создание специальных черных списков, которые будет вести Федеральная налоговая служба. Туда внесут связанные с незаконными онлайн-казино компании и физических лиц. Списки будут распространяться среди банков и платежных агентов, которые должны пресекать переводы упомянутым в документе фирмам.

 

Элла Уфимцева
Теги: законопроект, создание черных списков, онлайн-казино, физические лица
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