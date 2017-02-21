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Нужны ли России частные тюрьмы?
Замглавы российского МИДа предложил создать единый список террористов
Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил в интервью израильской газете The Jerusalem Post, что необходимо сформировать единый мировой список международных террористов и создать систему мониторинга их перемещений.
- В борьбе с международным терроризмом мировому сообществу важно сделать три вещи. Во-первых, необходимо создать совместную международную базу данных со списком международных террористов и боевиков. Во-вторых, нужно наладить систему мониторинга их перемещения. В-третьих, необходимо упростить экстрадицию международных террористов из одной страны в другую, потому что экстрадиционные процедуры занимают довольно много времени,— приводит издание слова господина Сыромолотова.
Он отметил, что Россия и Израиль обмениваются информацией о террористах и взаимодействуют на международных форумах.
- И Российская Федерация, и Израиль имеют опыт борьбы с терроризмом. Он базируется на напряженной работе и человеческом потенциале, на событиях, которые происходили раньше и продолжают происходит»,— сказал замглавы российского МИДа.
21 Февраль 2017 г.
21 Февраль 2017 г.
21 Февраль 2017 г.
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20 Февраль 2017 г.