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21 Февраль 2017 г.

WhatsApp запустила функцию самоуничтожающихся фото- и видеостатусов

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция Status («Статус»).

Отныне пользователи смогут делиться друг с другом фото и видео, которые будут устанавливаться в качестве статуса и автоматически исчезать через 24 часа. Кроме того, самоуничтожающиеся статусы можно будет сопровождать текстом, рисунками и эмодзи. Пока данная функция доступна пользователям только во Франции и Нидерландах, но, как обещают разработчики, появится на всех устройствах в ближайшем будущем.

При этом Status является фактически копией My Story («Моя история»), которая появилась в Snapchat еще три года назад. Прошлым летом аналогичная функция была запущена в Instagram, который так же, как WhatsApp, принадлежит Facebook.

Элла Уфимцева
Теги: мессенджер, WhatsApp, статус
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