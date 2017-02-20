Кремль разработал критерии эффективности для губернаторов

20 Февраль 2017 г.

В Кремле определились с критериями, по которым они будут оценивать работу губернаторов. Они включают в себя электоральные показатели (рейтинг президента и губернатора в регионе, запрос на обновление руководства субъекта) и экономические (текущее состояние экономики и тренд на ее развитие).

Электоральная картинка по-прежнему складывается исходя из данных георейтинга ФОМ, опросов ВЦИОМ и закрытого опроса, проводимого ФСО. Состояние регионального хозяйства оценивают по девяти показателям в экономике (например, покупательная способность населения, прирост инвестиций), финансовой и социальной сферах. Разработкой критериев внутриполитический блок Кремля занимался вместе с правительством и экспертным управлением администрации президента. При принятии кадровых решений в отношении губернаторов Кремль будет ориентироваться на эти показатели, а не на рейтинги, подготовкой которых занимаются различные политологи.

Эти же критерии применялись и для оценки губернаторов, срок полномочий которых истекал в этом году (всего их 15). Еще одним дополнительным фактором был возраст главы региона и наличие у него уже двух отработанных сроков.

После того как был завершен анализ субъектов и президент определился с тем, кого он хотел бы из губернаторов поменять (из тех, у кого истекал срок полномочий), была проведена социология по каждому региону, чтобы изучить их специфику. Например, в Перми население не хочет видеть главу-выходца из силовых структур.

После этого был составлен «профиль идеального губернатора», и в соответствии с ним отбирали претендентов из президентского кадрового резерва. Также кандидаты должны были пройти ряд тестов. В итоге из начальных пяти-семи претендентов на каждый регион, оставалось три, которые и были представлены президенту. Окончательное решение принимал Владимир Путин.