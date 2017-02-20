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Фанагория» начала производство вин с защищенным географическим указанием
Агропромышленная фирма «Фанагория» получила лицензию на производство, хранение и поставку вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, сообщается на сайте компании.
- Лицензии на вина защищенного географического указания и защищенного наименования места происхождения «Фанагория» получила 24 января текущего года. А 14 февраля мы задекларировали объем винограда, использованного для производства винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения. Это тихие вина, ликерные вина и вина игристые,— говорится в сообщении.
«Фанагория» — первая крупная организация Краснодарского края, которой были выданы такие лицензии. Компания занимается производством винограда и вина, выращиванием сельскохозяйственных культур, оптовой и розничной торговлей.
Напомним, депутаты Госдумы передумали повышать акцизы на тихие и игристые вина из отечественного виноматериала с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. Такое решение они объяснили опасениями, связанными с сокращением объемов производства в Крыму и на Кубани.
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