Фанагория» начала производство вин с защищенным географическим указанием

20 Февраль 2017 г.

Агропромышленная фирма «Фанагория» получила лицензию на производство, хранение и поставку вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, сообщается на сайте компании.

- Лицензии на вина защищенного географического указания и защищенного наименования места происхождения «Фанагория» получила 24 января текущего года. А 14 февраля мы задекларировали объем винограда, использованного для производства винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения. Это тихие вина, ликерные вина и вина игристые,— говорится в сообщении.

«Фанагория» — первая крупная организация Краснодарского края, которой были выданы такие лицензии. Компания занимается производством винограда и вина, выращиванием сельскохозяйственных культур, оптовой и розничной торговлей.

Напомним, депутаты Госдумы передумали повышать акцизы на тихие и игристые вина из отечественного виноматериала с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. Такое решение они объяснили опасениями, связанными с сокращением объемов производства в Крыму и на Кубани.