Генпрокуратура и Центробанк обсудили новые условия сотрудничества

16 Февраль 2017 г.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина подписали соглашение о взаимодействии и обмене сведений. Об этом сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Генпрокуратуры Александра Куренной.

- На протяжении двадцати лет между Генеральной прокуратурой и Банком России на регулярной основе осуществляется обмен сведениями о неправомерных действиях кредитных организаций, в том числе в преддверии банкротства, а также о сомнительных операциях банков и их клиентов,— передает господин Куренной слова генпрокурора.

По данным агентства, за 2016 год Центробанк направил в ведомство более 130 сообщений, по каждому из которых были организованы проверки. Между структурами сейчас существует подобное соглашение, но оно требует обновления из-за изменений, которые произошли в законодательстве и экономике страны за прошедшие годы.

По новому соглашению Генпрокуратура и Центробанк планируют проводить совместные совещания, конференции, заседания межведомственных групп и обмениваться необходимой информацией. По мнению глав структур реализация этого соглашения повысит законность кредитно-финансовой сферы.