КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,1507
EUR60,6540
GBP71,3584
курс ЦБ РФ на 17 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-10°
Пасмурно
вечер -12°,  ночь -18°,  утро -16°
ЦИТАТА ДНЯ
"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
Президент России Владимир Путин
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Всюду снег, кругом всё тихо...
Всюду снег, кругом всё тихо...
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Лента новостей /
16 Февраль 2017 г.

Генпрокуратура и Центробанк обсудили новые условия сотрудничества

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина подписали соглашение о взаимодействии и обмене сведений. Об этом сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Генпрокуратуры Александра Куренной.

- На протяжении двадцати лет между Генеральной прокуратурой и Банком России на регулярной основе осуществляется обмен сведениями о неправомерных действиях кредитных организаций, в том числе в преддверии банкротства, а также о сомнительных операциях банков и их клиентов,— передает господин Куренной слова генпрокурора.

По данным агентства, за 2016 год Центробанк направил в ведомство более 130 сообщений, по каждому из которых были организованы проверки. Между структурами сейчас существует подобное соглашение, но оно требует обновления из-за изменений, которые произошли в законодательстве и экономике страны за прошедшие годы.

По новому соглашению Генпрокуратура и Центробанк планируют проводить совместные совещания, конференции, заседания межведомственных групп и обмениваться необходимой информацией. По мнению глав структур реализация этого соглашения повысит законность кредитно-финансовой сферы.

Эльвира Азметова
Теги: Генпрокуратура, Центробанк, Юрий Чайка, Эльвира Набиуллина
46 Оценить новость:  0  0
Отправить
16 Февраль 2017 г.
Россия и Белоруссия подготовили проект по поставкам нефти и газа
16 Февраль 2017 г.
Ученые нашли средство против старения мозга
16 Февраль 2017 г.
Реализацию «закона Яровой» могут отложить на 2019 год
16 Февраль 2017 г.
Пентагон предполагает отправить наземные войска в Сирию
16 Февраль 2017 г.
Медведев подпишет к 8 марта Национальную стратегию в интересах женщин
16 Февраль 2017 г.
В России долги по зарплате за январь выросли на 18,6%
16 Февраль 2017 г.
Российские пранкеры разыграли американских сенаторов
16 Февраль 2017 г.
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон проведут переговоры в Бонне
16 Февраль 2017 г.
В Малайзии задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чон Ына
15 Февраль 2017 г.
Россия собирается подписать с Индией контракт на поставку 48 Ми-17В-5