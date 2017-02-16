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Нужны ли России частные тюрьмы?
Россия и Белоруссия подготовили проект по поставкам нефти и газа
Вице-премьер Белоруссий Владимир Семашко сообщил о готовности проекта протокола по поставкам нефти и газа в Белоруссию. Документ был подготовлен совместно с вице-премьером России Аркадием Дворковичем и сейчас находится на рассмотрении российской стороны.
- В прошлую пятницу мы провели очередные переговоры, составили проект протокола, завизировали его с моим визави Дворковичем. Сейчас он находится на рассмотрении в руководстве России,— приводит РИА «Новости» слова господина Семашко.
Он также выразил надежду, что документ увидит свет на следующей неделе. В свою очередь, Аркадий Дворкович сообщил, что стороны будут продолжать обсуждение нефтегазовых вопросов, пока ситуация не будет урегулирована. Вице-премьер пояснил, что это поможет уладить спорные вопросы между странами по стоимости российского газа и объемам нефтяных поставок.
Спор по нефти между Россией и Белоруссией длится с начала 2016 года, когда Минск назвал неоправданной цену на газ и стал платить меньше обговоренной суммы. В ответ на это Россия снизила объемы беспошлинных поставок в Белоруссию нефти. На конец января долг Белоруссии за газ составлял 550 млн. долларов.
16 Февраль 2017 г.
16 Февраль 2017 г.
16 Февраль 2017 г.
16 Февраль 2017 г.
16 Февраль 2017 г.
16 Февраль 2017 г.
16 Февраль 2017 г.
16 Февраль 2017 г.
16 Февраль 2017 г.
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