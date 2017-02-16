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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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16 Февраль 2017 г.

Россия и Белоруссия подготовили проект по поставкам нефти и газа

Вице-премьер Белоруссий Владимир Семашко сообщил о готовности проекта протокола по поставкам нефти и газа в Белоруссию. Документ был подготовлен совместно с вице-премьером России Аркадием Дворковичем и сейчас находится на рассмотрении российской стороны.

- В прошлую пятницу мы провели очередные переговоры, составили проект протокола, завизировали его с моим визави Дворковичем. Сейчас он находится на рассмотрении в руководстве России,— приводит РИА «Новости» слова господина Семашко.

Он также выразил надежду, что документ увидит свет на следующей неделе. В свою очередь, Аркадий Дворкович сообщил, что стороны будут продолжать обсуждение нефтегазовых вопросов, пока ситуация не будет урегулирована. Вице-премьер пояснил, что это поможет уладить спорные вопросы между странами по стоимости российского газа и объемам нефтяных поставок.

Спор по нефти между Россией и Белоруссией длится с начала 2016 года, когда Минск назвал неоправданной цену на газ и стал платить меньше обговоренной суммы. В ответ на это Россия снизила объемы беспошлинных поставок в Белоруссию нефти. На конец января долг Белоруссии за газ составлял 550 млн. долларов.

Эльвира Азметова
Теги: Владимир Семашко, вице-премьер Белоруссии
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