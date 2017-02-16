Ученые нашли средство против старения мозга

16 Февраль 2017 г.

В Йене сотрудники Института изучения старения имени Лейбница пришли к выводу, что одна из причин старения мозга - отложение в нервных клетках соединений железа, взаимодействующих с микро-РНК miR-29.



Известно, что микро-РНК miR-29 имеет антиопухолевое действие. Она вынуждает злокачественные клетки прекратить делиться и влияет на отложение железа в нейронах мозга. Ученые провели исследование на короткоживущей рыбе нотобранха Фурцера. Оказалось, что в организме, в котором мало miR-29, гораздо сильнее происходило отложение железа. Чем старше становилась рыба, тем в ее организме становилось больше miR-29. Таким образом, эксперты сделали вывод, что РНК является средством против старения мозга.