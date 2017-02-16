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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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16 Февраль 2017 г.
Ученые нашли средство против старения мозга
В Йене сотрудники Института изучения старения имени Лейбница пришли к выводу, что одна из причин старения мозга - отложение в нервных клетках соединений железа, взаимодействующих с микро-РНК miR-29.
Известно, что микро-РНК miR-29 имеет антиопухолевое действие. Она вынуждает злокачественные клетки прекратить делиться и влияет на отложение железа в нейронах мозга. Ученые провели исследование на короткоживущей рыбе нотобранха Фурцера. Оказалось, что в организме, в котором мало miR-29, гораздо сильнее происходило отложение железа. Чем старше становилась рыба, тем в ее организме становилось больше miR-29. Таким образом, эксперты сделали вывод, что РНК является средством против старения мозга.
Эльвира Азметова
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16 Февраль 2017 г.
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