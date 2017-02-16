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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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16 Февраль 2017 г.

Реализацию «закона Яровой» могут отложить на 2019 год

Вице-премьер Аркадий Дворкович проведет завтра совещание в правительстве, посвященное реализации «закона Яровой», сообщают «Ведомости». По данным источников издания, на встрече будут обсуждаться предложения по изменению закона, подготовленные экспертной группой при открытом правительстве.

Источник издания рассказал, что эксперты рекомендуют поддержать предложение МТС о создании пилотного проекта по хранению данных. На чьих сетях может быть создан такой проект, не уточняется. Собеседник, близкий к экспертной группе, сообщил, что сроки реализации закона могут быть сдвинуты до 2019 года, в том числе из-за пилотного проекта.

Представители МТС и «Мегафона» рассказали «Ведомостям», что операторы поддерживают создание пилотной зоны и готовы участвовать в ее реализации.

Напомним, 19 января стало известно, что Минкомсвязь и силовые ведомства готовы скорректировать положения «пакета Яровой». Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин тогда сообщил, что ведомство предлагает отказаться от необходимости хранить интернет-видео, трафик IPTV, информацию с торрентов и ряда других ресурсов, на которые приходится около 80% всего трафика в сети. Кроме того, по словам замминистра, переход к хранению информации в течение полугода, как это предусмотрено законом, сделают поэтапным: поначалу сроки хранения будут меньше, но постепенно станут наращиваться.

Эльвира Азметова
Теги: МТС, Мегафон, пилотная зона
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