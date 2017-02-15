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Нужны ли России частные тюрьмы?
Россия собирается подписать с Индией контракт на поставку 48 Ми-17В-5
Корпорация «Вертолеты России» не исключает частичной локализации производства вертолетов семейства Ми-17 в Индии. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» на открывшейся в Бангалоре выставке Aero India — 2017 заявил заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.
Он указал, что на сегодняшний момент эта тема не настолько актуальна, так как существующие мощности производства в России позволяют удовлетворить спрос. Однако отметил он, при условии успешной реализации проекта локализации производства в Индии легких вертолетов Ка-226Т, можно рассмотреть и вопрос о совместном производстве Ми-17.
В Индии эксплуатируются около 400 вертолетов семейства Ми-8/17 разных модификаций, из них более 150 — новые машины типа Ми-17В-5 (экспортная версия вертолета Ми-8МТВ-5). В данный момент на финальной стадии согласования находится контракт на поставку еще 48 таких вертолетов.
Межправительственное соглашение о совместном производстве Ка-226Т было подписано в октябре 2016 года. По нему 40 машин будет передано из России, а еще 160 соберут на заводе в Индии, поэтапно наращивая долю индийских производителей в готовом изделии.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
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