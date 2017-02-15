|USD
|56,7719
|EUR
|60,0249
|GBP
|70,7378
Нужны ли России частные тюрьмы?
Жириновский предлагает отменить день тишины
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает отменить так называемый день тишины и разрешить агитацию даже в день проведения выборов для повышения явки избирателей.
- Для усиления явки на выборах 10 сентября (в единый день голосования в 2017 году и на выборах президента (в марте 2018 года) мы предлагаем отменить день тишины. И даже в день выборов пусть агитация идет, круглые сутки по всей стране без всяких ограничений, - сказал Жириновский журналистам.
По его мнению, в день выборов необходимо устраивать максимальное число концертов, развлекательных мероприятий, спортивных соревнований.
- Это привлечет людей. А при помощи агитации в субботу мы напомним, что выборы в воскресенье. Таким образом мы можем увеличить явку, - отметил лидер ЛДПР.
Действующее законодательство запрещает проведение какой-либо агитации непосредственно в день выборов и накануне голосования (день тишины). Это призвано дать возможность избирателю спокойно определиться со своим решением.
Материалы на эту тему:
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.