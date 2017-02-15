Жириновский предлагает отменить день тишины

15 Февраль 2017 г.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает отменить так называемый день тишины и разрешить агитацию даже в день проведения выборов для повышения явки избирателей.

- Для усиления явки на выборах 10 сентября (в единый день голосования в 2017 году и на выборах президента (в марте 2018 года) мы предлагаем отменить день тишины. И даже в день выборов пусть агитация идет, круглые сутки по всей стране без всяких ограничений, - сказал Жириновский журналистам.

По его мнению, в день выборов необходимо устраивать максимальное число концертов, развлекательных мероприятий, спортивных соревнований.

- Это привлечет людей. А при помощи агитации в субботу мы напомним, что выборы в воскресенье. Таким образом мы можем увеличить явку, - отметил лидер ЛДПР.

Действующее законодательство запрещает проведение какой-либо агитации непосредственно в день выборов и накануне голосования (день тишины). Это призвано дать возможность избирателю спокойно определиться со своим решением.



