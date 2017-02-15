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15 Февраль 2017 г.

Apple запатентовала сканер отпечатков пальцев

Компания Apple получила патент на сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей мобильного устройства. Об этом говорится в документе, опубликованном американским ведомством по патентам и товарным знакам.

Речь идет об интерактивном дисплее, который позволит считывать данные текстуры отпечатков пальцев через экран iPhone и iPad, а заодно избавиться от кнопки Home, в которую сейчас встроен дактилоскопический датчик. Об этом пишет ресурс The Verge со ссылкой на патентные данные.

В свою очередь, дисплей, позволяющий вводить биометрические данные путем прикосновения руки человека, позволит сэкономить жесткую часть конструкции корпуса смартфона или планшетного компьютера для того, чтобы уменьшить или даже избавиться от нее. Вероятно, что следующим шагом компании Apple станет создание гибких мобильных устройств.

Эльвира Азметова
Теги: сканер, отпечатки пальцев
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