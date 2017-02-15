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ЦИТАТА ДНЯ
"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
Президент России Владимир Путин
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15 Февраль 2017 г.
Медведев утвердил план приватизации до 2019 года
Правительство России утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы.
Планом предусматривается приватизация находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия России в 10 обществах с ограниченной ответственностью и более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны. Поступления в федеральный бюджет от приватизации предусмотрены в размере 5,6 млрд. руб. ежегодно.
Эльвира Азметова
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
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