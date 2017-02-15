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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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15 Февраль 2017 г.

Медведев утвердил план приватизации до 2019 года

Правительство России утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы.

Планом предусматривается приватизация находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия России в 10 обществах с ограниченной ответственностью и более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны. Поступления в федеральный бюджет от приватизации предусмотрены в размере 5,6 млрд. руб. ежегодно.

Эльвира Азметова
Теги: план приватизации федерального имущества, федеральная собственность
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