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ЦИТАТА ДНЯ
"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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14 Февраль 2017 г.
Жители и гости ряда российских городов не увидят солнечное затмение
Природное явление произойдет в полдень 26 февраля, его пик придется на 17.58 (мск). Насладиться затмением сумеют жители Южной и Западной Африки, Южной Америки и Антарктиды.
Специалисты отмечают, что 26 февраля будет днем богатым на эмоции. Людям советуют следить за своими словами и поступками. В этот день не стоит начинать новые проекты, лучше довести до логического завершения старые. Одни будут бодры, другие станут рассеянными.
Солнечные затмения возникают в тот период, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, закрывая солнечный свет.
Теги: наука, исследования
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