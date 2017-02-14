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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
Президент России Владимир Путин
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14 Февраль 2017 г.

Жители и гости ряда российских городов не увидят солнечное затмение

Природное явление произойдет в полдень 26 февраля, его пик придется на 17.58 (мск). Насладиться затмением сумеют жители Южной и Западной Африки, Южной Америки и Антарктиды.

Специалисты отмечают, что 26 февраля будет днем богатым на эмоции. Людям советуют следить за своими словами и поступками. В этот день не стоит начинать новые проекты, лучше довести до логического завершения старые. Одни будут бодры, другие станут рассеянными. 

Солнечные затмения возникают в тот период, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, закрывая солнечный свет.

Теги: наука, исследования
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