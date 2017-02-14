Жители и гости ряда российских городов не увидят солнечное затмение

14 Февраль 2017 г.

Природное явление произойдет в полдень 26 февраля, его пик придется на 17.58 (мск). Насладиться затмением сумеют жители Южной и Западной Африки, Южной Америки и Антарктиды.

Специалисты отмечают, что 26 февраля будет днем богатым на эмоции. Людям советуют следить за своими словами и поступками. В этот день не стоит начинать новые проекты, лучше довести до логического завершения старые. Одни будут бодры, другие станут рассеянными.

Солнечные затмения возникают в тот период, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, закрывая солнечный свет.