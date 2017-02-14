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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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14 Февраль 2017 г.

Трамп набирает команду для работы с соцсетями

Новый президент США Дональд Трамп собирается расширить свою команду, которая занимается его аккаунтами в социальных сетях.

В Белом доме появятся новые сотрудники. Они будут работать над публикациями главы государства в Twitter, Facebook и Instagram. В настоящее время сообщениями занимается сам Трамп и директор по социальным сетям Дэн Скавино, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации главы государства.

СМИ сообщают, что Трамп просто диктует Скавино свои зачастую провокационные сообщения, а тот нажимает на кнопку «твитнуть». Скавино публикует сообщения не только в личный аккаунт президента @realDonaldTrump, но также в аккаунты @POTUS, @WhiteHouse и в Фейсбук.

Эльвира Азметова
Теги: Twitter, Facebook, Instagram
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