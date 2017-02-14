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ЦИТАТА ДНЯ
"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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14 Февраль 2017 г.
Трамп набирает команду для работы с соцсетями
Новый президент США Дональд Трамп собирается расширить свою команду, которая занимается его аккаунтами в социальных сетях.
В Белом доме появятся новые сотрудники. Они будут работать над публикациями главы государства в Twitter, Facebook и Instagram. В настоящее время сообщениями занимается сам Трамп и директор по социальным сетям Дэн Скавино, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации главы государства.
СМИ сообщают, что Трамп просто диктует Скавино свои зачастую провокационные сообщения, а тот нажимает на кнопку «твитнуть». Скавино публикует сообщения не только в личный аккаунт президента @realDonaldTrump, но также в аккаунты @POTUS, @WhiteHouse и в Фейсбук.
Эльвира Азметова
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.