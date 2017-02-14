Трамп набирает команду для работы с соцсетями

14 Февраль 2017 г.

Новый президент США Дональд Трамп собирается расширить свою команду, которая занимается его аккаунтами в социальных сетях.



В Белом доме появятся новые сотрудники. Они будут работать над публикациями главы государства в Twitter, Facebook и Instagram. В настоящее время сообщениями занимается сам Трамп и директор по социальным сетям Дэн Скавино, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации главы государства.



СМИ сообщают, что Трамп просто диктует Скавино свои зачастую провокационные сообщения, а тот нажимает на кнопку «твитнуть». Скавино публикует сообщения не только в личный аккаунт президента @realDonaldTrump, но также в аккаунты @POTUS, @WhiteHouse и в Фейсбук.