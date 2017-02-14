Правительство внесло в Госдуму законопроект о выплатах детям чернобыльцев

14 Февраль 2017 г.

Согласно законопроекту, социальная поддержка и ежемесячная денежная выплата предоставляются детям, чьи родители (один из родителей) постоянно проживали на территории зон радиоактивного загрязнения в течение определенных периодов непосредственно перед рождением ребенка и продолжают постоянно проживать в этих зонах совместно с ребенком после его рождения.

С 1 июля прошлого года вступили в силу поправки к законам, коснувшиеся, в частности, размера выплат на детей до трех лет на территориях, загрязненных при аварии на ЧАЭС.