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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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14 Февраль 2017 г.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о выплатах детям чернобыльцев
Согласно законопроекту, социальная поддержка и ежемесячная денежная выплата предоставляются детям, чьи родители (один из родителей) постоянно проживали на территории зон радиоактивного загрязнения в течение определенных периодов непосредственно перед рождением ребенка и продолжают постоянно проживать в этих зонах совместно с ребенком после его рождения.
С 1 июля прошлого года вступили в силу поправки к законам, коснувшиеся, в частности, размера выплат на детей до трех лет на территориях, загрязненных при аварии на ЧАЭС.
Теги: законопроекты, Госдума
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14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.