В Общественной палате против создания реабилитационных центров для мужчин, избивающих жен и детей

14 Февраль 2017 г.

Инициатива создания в России реабилитационных центров для мужчин, которые избивают жен и детей, разрушает традиционные представления о семье, заявила член Общественной палаты Диана Гурцкая.

- У нас катастрофически не хватает обителей для женщин, страдающих от домашнего насилия, практически нет психологической реабилитации детей, на глазах которых отцы унижают и избивают матерей, - цитирует «РИА Новости» госпожу Гурцкую.

По ее мнению, в традиционной семье «муж и жена равноуважаемы и не нуждаются в защите друг от друга».

- Если мужчина избивает свою жену, то это уже никакая не традиционная семья. Вы можете изверга сколько угодно пытаться вылечить, но ничего из этого не выйдет, - добавила член ОП.

О том, что в стране могут открыть кризисные центры для мужчин, бьющих жен и детей, рассказал заместитель главы Министерства образования Вениамин Каганов. Он назвал нечестным тот факт, что женщины с детьми вынуждены «спасаться от супругов и уходить из дома».

- Справедливее было бы, если бы было наоборот - помещать куда-то мужчин на время, чтобы они не мешали своей семье жить, - пояснил представитель Минобразования.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Этот закон исключает в ст. 116 УК РФ побои в отношении членов семьи и близких лиц из числа преступлений и переводит их в разряд административных правонарушений.