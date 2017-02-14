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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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14 Февраль 2017 г.

В Общественной палате против создания реабилитационных центров для мужчин, избивающих жен и детей

Инициатива создания в России реабилитационных центров для мужчин, которые избивают жен и детей, разрушает традиционные представления о семье, заявила член Общественной палаты Диана Гурцкая.

- У нас катастрофически не хватает обителей для женщин, страдающих от домашнего насилия, практически нет психологической реабилитации детей, на глазах которых отцы унижают и избивают матерей, - цитирует «РИА Новости» госпожу Гурцкую.

По ее мнению, в традиционной семье «муж и жена равноуважаемы и не нуждаются в защите друг от друга».

- Если мужчина избивает свою жену, то это уже никакая не традиционная семья. Вы можете изверга сколько угодно пытаться вылечить, но ничего из этого не выйдет, - добавила член ОП.

О том, что в стране могут открыть кризисные центры для мужчин, бьющих жен и детей, рассказал заместитель главы Министерства образования Вениамин Каганов. Он назвал нечестным тот факт, что женщины с детьми вынуждены «спасаться от супругов и уходить из дома».

- Справедливее было бы, если бы было наоборот - помещать куда-то мужчин на время, чтобы они не мешали своей семье жить, - пояснил представитель Минобразования.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Этот закон исключает в ст. 116 УК РФ побои в отношении членов семьи и близких лиц из числа преступлений и переводит их в разряд административных правонарушений.

 

Эльвира Азметова
Теги: реабилитационные центры для мужчин, декриминализация побоев в семье
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