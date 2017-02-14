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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Общественной палате против создания реабилитационных центров для мужчин, избивающих жен и детей
Инициатива создания в России реабилитационных центров для мужчин, которые избивают жен и детей, разрушает традиционные представления о семье, заявила член Общественной палаты Диана Гурцкая.
- У нас катастрофически не хватает обителей для женщин, страдающих от домашнего насилия, практически нет психологической реабилитации детей, на глазах которых отцы унижают и избивают матерей, - цитирует «РИА Новости» госпожу Гурцкую.
По ее мнению, в традиционной семье «муж и жена равноуважаемы и не нуждаются в защите друг от друга».
- Если мужчина избивает свою жену, то это уже никакая не традиционная семья. Вы можете изверга сколько угодно пытаться вылечить, но ничего из этого не выйдет, - добавила член ОП.
О том, что в стране могут открыть кризисные центры для мужчин, бьющих жен и детей, рассказал заместитель главы Министерства образования Вениамин Каганов. Он назвал нечестным тот факт, что женщины с детьми вынуждены «спасаться от супругов и уходить из дома».
- Справедливее было бы, если бы было наоборот - помещать куда-то мужчин на время, чтобы они не мешали своей семье жить, - пояснил представитель Минобразования.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Этот закон исключает в ст. 116 УК РФ побои в отношении членов семьи и близких лиц из числа преступлений и переводит их в разряд административных правонарушений.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.