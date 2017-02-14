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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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14 Февраль 2017 г.

Солдаты-срочники будут служить исключительно в сухопутных воинских частях

О службе на боевых кораблях и подводных лодках военно-морского флота придется забыть. Об этом пишет газета "Известия".

Призывники же, по данным издания, будут направлены в части береговых войск — мотострелковые бригады и подразделения морской пехоты.

Переход на формирование экипажей кораблей из военнослужащих-контрактников начался еще при министре обороны Анатолии Сердюкове, рассказывает бывший заместитель главкома ВМФ адмирал Игорь Катасонов.

«На флоте сегодня создали не только систему привлечения контрактников, но и систему стимулирования, чтобы они как можно дольше выполняли свои обязанности в составах экипажей кораблей и подводных лодок»,— пояснил адмирал Катасонов. Речь идет о «надбавках к денежному довольствию, возможности получения бесплатного высшего образования и собственной квартиры».
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