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Нужны ли России частные тюрьмы?
Солдаты-срочники будут служить исключительно в сухопутных воинских частях
О службе на боевых кораблях и подводных лодках военно-морского флота придется забыть. Об этом пишет газета "Известия".
Призывники же, по данным издания, будут направлены в части береговых войск — мотострелковые бригады и подразделения морской пехоты.
Переход на формирование экипажей кораблей из военнослужащих-контрактников начался еще при министре обороны Анатолии Сердюкове, рассказывает бывший заместитель главкома ВМФ адмирал Игорь Катасонов.
«На флоте сегодня создали не только систему привлечения контрактников, но и систему стимулирования, чтобы они как можно дольше выполняли свои обязанности в составах экипажей кораблей и подводных лодок»,— пояснил адмирал Катасонов. Речь идет о «надбавках к денежному довольствию, возможности получения бесплатного высшего образования и собственной квартиры».
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.