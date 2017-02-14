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14 Февраль 2017 г.

Центробанк выпустит пластиковую банкноту к чемпионату мира по футболу

Первый зампред Центробанка Григорий Лунтовский заявил, что в первом квартале 2018 года финансовый регулятор рассчитывает выпустить пластиковую купюру номиналом 100 рублей, посвященную Чемпионату мира по футболу.

- То, что памятная банкнота, посвященная Чемпионату мира по футболу, будет пластиковой, - это стопроцентно,- цитирует «РИА Новости» представителя ЦБ.

В октябре прошлого года господин Лунтовский сообщил, что ЦБ допускает возможность введения пластиковых банкнот в денежное обращение. Напомним, в сентябре 2016 года Великобритания начала использовать пятифунтовые купюры, изготовленные из пластика.

Эльвира Азметова
Теги: пластиковая купюра номиналом 100 рублей, Центробанк
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