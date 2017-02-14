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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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14 Февраль 2017 г.
Центробанк выпустит пластиковую банкноту к чемпионату мира по футболу
Первый зампред Центробанка Григорий Лунтовский заявил, что в первом квартале 2018 года финансовый регулятор рассчитывает выпустить пластиковую купюру номиналом 100 рублей, посвященную Чемпионату мира по футболу.
- То, что памятная банкнота, посвященная Чемпионату мира по футболу, будет пластиковой, - это стопроцентно,- цитирует «РИА Новости» представителя ЦБ.
В октябре прошлого года господин Лунтовский сообщил, что ЦБ допускает возможность введения пластиковых банкнот в денежное обращение. Напомним, в сентябре 2016 года Великобритания начала использовать пятифунтовые купюры, изготовленные из пластика.
Эльвира Азметова
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