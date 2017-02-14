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14 Февраль 2017 г.

Администрация США обсуждает модернизацию телескопа Hubble

Советники президента США Дональда Трампа обсуждают возможность пилотируемого космического полета специалистов для ремонта и модернизации орбитального телескопа Hubble, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, четких планов пока не составлено, однако газета не исключает, что решение может быть принято исходя из назначения на пост директора Национального аэрокосмического агентства (NASA).

Осуществляющий наблюдения в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах космический телескоп Hubble был выпущен на орбиту в 1990 году. Его первый ремонт и коррекция оптического оборудования прошли в 1993 году. В последний раз техобслуживание телескопа проводил экипаж шаттла Atlantis в 2009 году. За время эксплуатации с помощью Hubble было получено 120 Тб информации о 1,3 млн. объектов. В результате наблюдений были открыты новые данные об экзопланетах и черных дырах, а также уточнен возраст Вселенной -  13,7 млн. лет.

Эльвира Азметова
Теги: телескоп Hubble, пилотирумый космический полет
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