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Нужны ли России частные тюрьмы?
В ЦБ изменится действующий подход к проведению платежей
В ЦБ изменится действующий подход к проведению платежей
Первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский заявил на IX Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы», что объем несанкционированных операций с использованием банковских карт составил в 2016 году 1,08 млрд. руб.
- В 2015 году - сопоставимая цифра: порядка 1,15 млрд. руб., - приводит ТАСС его слова.
Также он отметил, что объем несанкционированных операций со счетов юридических лиц в прошлом году уменьшился по сравнению с предыдущим годом в два раза - с 3,8 до 1,9 млрд. руб.
Кроме того, господин Лунтовский сообщил, что Центробанк в 2016 году выявил девять попыток хищения средств с корсчетов банков на общую сумму 2,18 млрд. руб., из которых 1,5 млрд. руб. были похищены.
- Слава богу, прогноз, который делался на декабрь о массированных атаках на нашу финансовую кредитную сферу с целью дискредитации не оправдался, и те атаки, которые были, мы смогли успешно отразить. Но в целом проблема остается, - подчеркнул он.
В рамках усиления безопасности ЦБ намерен изменить действующий подход к проведению платежей. Сейчас все они формируются в реестры в банках, передаются на отдельный компьютер там же, затем шифруются и уходят в ЦБ. Большинство атак происходит при передаче данных внутри банка, поэтому регулятор предлагает шифровать раньше - сразу после формирования реестров.
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