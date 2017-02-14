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14 Февраль 2017 г.

Аэрофлот» и ОАК подпишут контракт на поставку 20 самолетов SSJ100

Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Владислав Масалов заявил, что она может подписать контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) авиакомпании «Аэрофлот» до конца февраля.

- На прошлой неделе мы встречались с «Аэрофлотом». Поставили задачу до конца февраля подписать контракт. Идет согласование несущественных условий - график поставки согласован, стоимость определена - гарантий со стороны ГСС, которые в предыдущем контракте сильно отличались не в пользу производителя самолетов, - приводит его слова «РИА Новости».

По словам господина Масалова, сейчас обсуждается соглашение в отношении гарантийных обязательств поддержки и эксплуатации самолетов с целью улучшить их характеристики. Также он заявил, что сертификация SSJ 100 для Китая может завершиться к концу 2018 года или даже раньше.  

- В России произошли изменения в перераспределении зон ответственности за сертификацию разработчиков и производителей авиационной техники. Это немного повлияло на сроки сертификации самолетов в Китай. По состоянию на май прошлого года была готовность китайских авиационных властей валидировать сертификат на SSJ 100 - самолет, не двигатель. В связи с изменениями, которые произошли, эта процедура отложилась. В декабре Игорь Виноградов проводил встречу в Шанхае с сертификационным центром, они подтвердили готовность провести валидацию. Ожидаем, что к концу 2018 года этот процесс полностью будет завершен, может, и раньше, - цитирует его «Интерфакс».

В прошлом декабре в преддверии перераспределения полномочий Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Росавиация, которая в основном должна их получить, после долгой задержки все же начала обсуждать координацию работы с иностранными авиавластями. Стороны обговорили подписание «дорожной карты» по сертификации авиатехники, чтобы экспорт самолетов SSJ 100 не оказался под угрозой.

Эльвира Азметова
Теги: авиационная техника, экспорт самолетов
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