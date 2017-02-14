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Нужны ли России частные тюрьмы?
Аэрофлот» и ОАК подпишут контракт на поставку 20 самолетов SSJ100
Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Владислав Масалов заявил, что она может подписать контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) авиакомпании «Аэрофлот» до конца февраля.
- На прошлой неделе мы встречались с «Аэрофлотом». Поставили задачу до конца февраля подписать контракт. Идет согласование несущественных условий - график поставки согласован, стоимость определена - гарантий со стороны ГСС, которые в предыдущем контракте сильно отличались не в пользу производителя самолетов, - приводит его слова «РИА Новости».
По словам господина Масалова, сейчас обсуждается соглашение в отношении гарантийных обязательств поддержки и эксплуатации самолетов с целью улучшить их характеристики. Также он заявил, что сертификация SSJ 100 для Китая может завершиться к концу 2018 года или даже раньше.
- В России произошли изменения в перераспределении зон ответственности за сертификацию разработчиков и производителей авиационной техники. Это немного повлияло на сроки сертификации самолетов в Китай. По состоянию на май прошлого года была готовность китайских авиационных властей валидировать сертификат на SSJ 100 - самолет, не двигатель. В связи с изменениями, которые произошли, эта процедура отложилась. В декабре Игорь Виноградов проводил встречу в Шанхае с сертификационным центром, они подтвердили готовность провести валидацию. Ожидаем, что к концу 2018 года этот процесс полностью будет завершен, может, и раньше, - цитирует его «Интерфакс».
В прошлом декабре в преддверии перераспределения полномочий Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Росавиация, которая в основном должна их получить, после долгой задержки все же начала обсуждать координацию работы с иностранными авиавластями. Стороны обговорили подписание «дорожной карты» по сертификации авиатехники, чтобы экспорт самолетов SSJ 100 не оказался под угрозой.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.