У «Роснефти» проблемы с безопасностью

10 Февраль 2017 г.

Ростехнадзор через суд хочет уволить четырех менеджеров «Башнефти», которые, по мнению ведомства, нарушили требования промышленной безопасности.

Ростехнадзор по итогам проверки производственных объектов «Башнефти», которая с октября 2016 года перешла под контроль «Роснефти», потребовал в суде отстранить четырех сотрудников башкирской нефтекомпании. В частности, административные дела за несоблюдение требований безопасности заведены в отношении сотрудников «Башнефти-Уфанефтехима» (Уфимский НПЗ) - директора по промбезопасности Артема Галяутдинова, начальника производственной площадки Рашита Шарипова, главы отдела технадзора Андрея Кузнецова, а также начальника производственной площадки «Башнефти-Новойла» (Ново-Уфимский НПЗ) Артура Мунирова. Трое из них работали при прошлом топ-менеджменте «Башнефти», который был почти в полном составе уволен после покупки «Роснефтью» 50,08% уставного капитала «Башнефти».

Практически сразу после завершения сделки началась и проверки предприятий «Башнефти».

- Что касается «Роснефти», то она активно сотрудничает с надзорным органом, потому что они сами заинтересованы подвести черту в том, в каком состоянии они получили эти объекты в плане промышленной безопасности. Там у нас абсолютное понимание, - отмечает Глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

По результатам проверки к административной ответственности были привлечены само юрлицо и 21 менеджер «Башнефти», общая сумма штрафов составила 710 тыс. руб., сообщает Ростехнадзор. При этом в 2017 году, уже при поставленном «Роснефтью» новом руководстве «Башнефти», произошло три аварии на установках висбрекинга на НПЗ «Башнефти» - 20 и 29 января и 9 февраля.