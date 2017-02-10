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Нужны ли России частные тюрьмы?
У «Роснефти» проблемы с безопасностью
Ростехнадзор через суд хочет уволить четырех менеджеров «Башнефти», которые, по мнению ведомства, нарушили требования промышленной безопасности.
Ростехнадзор по итогам проверки производственных объектов «Башнефти», которая с октября 2016 года перешла под контроль «Роснефти», потребовал в суде отстранить четырех сотрудников башкирской нефтекомпании. В частности, административные дела за несоблюдение требований безопасности заведены в отношении сотрудников «Башнефти-Уфанефтехима» (Уфимский НПЗ) - директора по промбезопасности Артема Галяутдинова, начальника производственной площадки Рашита Шарипова, главы отдела технадзора Андрея Кузнецова, а также начальника производственной площадки «Башнефти-Новойла» (Ново-Уфимский НПЗ) Артура Мунирова. Трое из них работали при прошлом топ-менеджменте «Башнефти», который был почти в полном составе уволен после покупки «Роснефтью» 50,08% уставного капитала «Башнефти».
Практически сразу после завершения сделки началась и проверки предприятий «Башнефти».
- Что касается «Роснефти», то она активно сотрудничает с надзорным органом, потому что они сами заинтересованы подвести черту в том, в каком состоянии они получили эти объекты в плане промышленной безопасности. Там у нас абсолютное понимание, - отмечает Глава Ростехнадзора Алексей Алешин.
По результатам проверки к административной ответственности были привлечены само юрлицо и 21 менеджер «Башнефти», общая сумма штрафов составила 710 тыс. руб., сообщает Ростехнадзор. При этом в 2017 году, уже при поставленном «Роснефтью» новом руководстве «Башнефти», произошло три аварии на установках висбрекинга на НПЗ «Башнефти» - 20 и 29 января и 9 февраля.
10 Февраль 2017 г.
10 Февраль 2017 г.
10 Февраль 2017 г.
10 Февраль 2017 г.
10 Февраль 2017 г.
10 Февраль 2017 г.
10 Февраль 2017 г.
10 Февраль 2017 г.
10 Февраль 2017 г.
10 Февраль 2017 г.