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8 Февраль 2017 г.

Biohub Марка Цукерберга выделил средства на медицинские исследования

Медицинский научно-исследовательский центр Biohub, который основали Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан, объявил о выделении первых $50 млн на исследования в области здравоохранения.

Biohub создан в рамках партнерства со Стэнфордским университетом, Калифорнийским университетом в Сан-Франциско и университетом в Беркли. С момента основания в центр поступило около 700 заявок на участие в проектах. Всего было выбрано 47 ученых. Все они на протяжении пяти лет получат около $1,5 млн на реализацию своих исследовательских целей. Специалисты могут изучать любую область: от печати органов на 3D-принтерах до процесса возникновения клеток. Кроме того, центр не будет акцентировать внимание на одном заболевании. Цель Biohub  - «вылечить, предотвратить и взять под контроль все болезни».

Эльвира Азметова
Теги: Марк Цукерберг, медицинский научно-исследовательский центр
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