В Сенате США хотят законодательно запретить отмену санкций против России в обход Конгресса

8 Февраль 2017 г.

Группа сенаторов в США намерена внести на рассмотрение коллег законопроект, в соответствии с которым отмена санкции в отношении России может произойти только с разрешения Конгресса, сообщает CNN.

Авторами документа выступили республиканец Линдси Грэм и демократ Бен Кардин, который пользуется широкой поддержкой как в Демократической, так и в Республиканской партиях. Законопроект получил название «Акт об оценке отношений с Россией» и разработан на случай, если администрация президента США Дональда Трампа предложит ослабить ограничительные меры в отношении Москвы. По данным телеканала, документ предполагает, что Белый дом должен будет подготовить доклад с подробным объяснением, почему он стремится отменить санкции в отношении России.

- Я думаю, если возникнет реальная угроза снятия санкций при отсутствии уважения к суверенитету Украины и соблюдения условий договоренностей, то у нас наберется достаточно голосов для того, чтобы одобрить в Сенате законопроект и получить такое большинство, которое обеспечит право вето, - приводит издание слова сенатора-республиканца Марко Рубио.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс в интервью ABC заявил, что снятие санкций с России зависит от позиции Москвы. Отвечая на вопрос ведущего, будут ли санкции в отношении России сохраняться до прекращения нарушений перемирия на Украине, вице-президент сказал: «Многое будет зависеть от того, изменится ли позиция Москвы».