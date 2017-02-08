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8 Февраль 2017 г.
Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации
Госдума во втором, основном чтении приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации. По действующему законодательству бесплатная приватизация должна закончиться 1 марта 2017 года.
В первоначальной редакции законопроект предлагал продлить приватизацию до 2020 года для отдельных категорий граждан: жителей Крыма, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, а также детей-сирот. С такими предложениями документ был принят Госдумой в первом чтении.
7 февраля правительство отказалось от ограничения сроков бесплатной приватизации. С этой инициативой выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Эльвира Азметова
Теги: Госдума РФ, в первом чтении
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