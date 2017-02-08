Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации

8 Февраль 2017 г.

Госдума во втором, основном чтении приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации. По действующему законодательству бесплатная приватизация должна закончиться 1 марта 2017 года.

В первоначальной редакции законопроект предлагал продлить приватизацию до 2020 года для отдельных категорий граждан: жителей Крыма, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, а также детей-сирот. С такими предложениями документ был принят Госдумой в первом чтении.

7 февраля правительство отказалось от ограничения сроков бесплатной приватизации. С этой инициативой выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.