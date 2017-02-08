КУРСЫ ВАЛЮТ
USD59,1933
EUR63,2362
GBP73,2280
курс ЦБ РФ на 8 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-19°
Облачно
вечер -19°,  ночь -21°,  утро -24°
ЦИТАТА ДНЯ
"Дайте экономике больше денег - и она начнет расти""Дайте экономике больше денег - и она начнет расти"
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Зима, Башкирия
Зима, Башкирия
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Лента новостей /
8 Февраль 2017 г.

Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации

Госдума во втором, основном чтении приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации. По действующему законодательству бесплатная приватизация должна закончиться 1 марта 2017 года.

В первоначальной редакции законопроект предлагал продлить приватизацию до 2020 года для отдельных категорий граждан: жителей Крыма, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, а также детей-сирот. С такими предложениями документ был принят Госдумой в первом чтении.

7 февраля правительство отказалось от ограничения сроков бесплатной приватизации. С этой инициативой выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Эльвира Азметова
Теги: Госдума РФ, в первом чтении
18 Оценить новость:  0  0
Отправить

Материалы на эту тему:

8 Февраль 2017 г.
Россияне против смертной казни
7 Февраль 2017 г.
Штраф за отказ водителя пропустить пешехода будет увеличен
7 Февраль 2017 г.
Опубликован список замалчиваемых в СМИ терактов
7 Февраль 2017 г.
За фальсификацию продуктов будет грозить уголовная ответственность
7 Февраль 2017 г.
AliExpress будет присваивать трек-номера товарам
7 Февраль 2017 г.
«Экипаж» Николая Лебедева признали самым кассовым российским фильмом 2016 года
7 Февраль 2017 г.
Кремлю нужны эффективные управленцы
6 Февраль 2017 г.
Госдолг России на конец 2017 года может составить 14,7% ВВП
6 Февраль 2017 г.
Росимущество наделили правом изымать земли
6 Февраль 2017 г.
Россияне накопили долгов более чем на 5 трлн рублей