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8 Февраль 2017 г.

Россияне против смертной казни

За последние 15 лет в России в два раза выросло число сторонников продления моратория на смертную казнь - с 12% до 25%.

За полную отмену смертной казни выступают 16% россиян (в 2002 году таких было 12%). Это следует из исследования «Левада-Центра». Опрос был проведен 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Становится меньше тех, кто предлагает «восстановить смертную казнь в прежних размерах (как это было в начале 90-х годов)». Сейчас таких 32%, а в 2002 году было 49%. За расширение применения смертной казни высказались 12% опрошенных, в 2002 году - 19%.

- Смертная казнь у нас фактически отменена, у нас есть соглашение относительно отмены смертной казни, у нас есть указ президента, у нас есть решение Конституционного суда по этому поводу, поэтому де-факто смертной казни у нас нет, она не только не применяется, но и выноситься (судом) не может, - приводит Интерфакс слова председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, который предложил очистить Уголовный кодекс от упоминания смертной казни, «поскольку ее все равно уже нет».

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил убрать из Уголовного Кодекса РФ все упоминания смертной казни.

Эльвира Азметова
Теги: Павел Крашенинников, смертная казнь
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