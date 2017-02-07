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7 Февраль 2017 г.
Штраф за отказ водителя пропустить пешехода будет увеличен
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Об этом ходатайствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Сумма денежного взыскания будет варьироваться от 1500 до 2500 рублей.
По мнению кабмина, необходимость соответствующей инициативы обусловлена «высокой степенью общественной опасности» подобных нарушений, что подтверждается ростом количества дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах.
Теги: Дмитрий Медведев, законопроекты, Госдума
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