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7 Февраль 2017 г.

Опубликован список замалчиваемых в СМИ терактов

Белый дом опубликовал список из 78 терактов, которые, по мнению американских властей, СМИ осветили недостаточно полно.

В документе упоминаются массовые убийства в Орландо и Сан-Бернардино, а также атаки в Париже, Ницце, Брюсселе и другие теракты. Об этом сообщает The Washington Post. Список был опубликован в связи с заявлением президента США Дональда Трампа.

Помимо крупных атак, в перечне Белого дома есть происшествия, не получившие широкой огласки, такие как ранение датского гражданина в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года или ранение в той же стране двух граждан США в январе 2015 года. Также в список попали два теракта, связанных с Россией. Это крушение российского лайнера в Египте, в результате которого погибли 224 человека, и нападение боевиков в Дербенте в декабре 2015 года, тогда один человек погиб, 11 пострадали. 

Ранее господин Трамп, выступая на базе ВВС США Макдилл во Флориде, отметил, что «нечестные журналисты по своим причинам не хотят рассказывать о нападениях террористов». После этого пресс-службе Белого дома пришлось разъяснять слова президента. Пресс-секретарь Шон Спайсер отметил, что, по мнению главы государства, некоторые события не получают должного освещения в отличие от других. Господин Спайсер также пояснил, что раньше подобные события попали бы на первые полосы. Но сейчас теракты настолько участились, что некоторым из них пресса не уделяет достаточно внимания.

Эльвира Азметова
Теги: Дональд Трамп, теракт
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