Опубликован список замалчиваемых в СМИ терактов

7 Февраль 2017 г.

Белый дом опубликовал список из 78 терактов, которые, по мнению американских властей, СМИ осветили недостаточно полно.

В документе упоминаются массовые убийства в Орландо и Сан-Бернардино, а также атаки в Париже, Ницце, Брюсселе и другие теракты. Об этом сообщает The Washington Post. Список был опубликован в связи с заявлением президента США Дональда Трампа.

Помимо крупных атак, в перечне Белого дома есть происшествия, не получившие широкой огласки, такие как ранение датского гражданина в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года или ранение в той же стране двух граждан США в январе 2015 года. Также в список попали два теракта, связанных с Россией. Это крушение российского лайнера в Египте, в результате которого погибли 224 человека, и нападение боевиков в Дербенте в декабре 2015 года, тогда один человек погиб, 11 пострадали.

Ранее господин Трамп, выступая на базе ВВС США Макдилл во Флориде, отметил, что «нечестные журналисты по своим причинам не хотят рассказывать о нападениях террористов». После этого пресс-службе Белого дома пришлось разъяснять слова президента. Пресс-секретарь Шон Спайсер отметил, что, по мнению главы государства, некоторые события не получают должного освещения в отличие от других. Господин Спайсер также пояснил, что раньше подобные события попали бы на первые полосы. Но сейчас теракты настолько участились, что некоторым из них пресса не уделяет достаточно внимания.