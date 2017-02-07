За фальсификацию продуктов будет грозить уголовная ответственность

7 Февраль 2017 г.

Роспотребнадзор предложил ввести уголовную ответственность, которая предусматривает очень высокие штрафы за фальсификацию продукции. О мерах пресечения речи не идет.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также рассказала, что в данный момент доля фальсификата на молочном рынке России составляет от 6% до 8%.