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7 Февраль 2017 г.
За фальсификацию продуктов будет грозить уголовная ответственность
Роспотребнадзор предложил ввести уголовную ответственность, которая предусматривает очень высокие штрафы за фальсификацию продукции. О мерах пресечения речи не идет.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также рассказала, что в данный момент доля фальсификата на молочном рынке России составляет от 6% до 8%.
Теги: Роспотребнадзор
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