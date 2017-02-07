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7 Февраль 2017 г.

«Экипаж» Николая Лебедева признали самым кассовым российским фильмом 2016 года

Фильм собрал в прокате более 1,5 млрд рублей.

Также в списке самых кассовых фильмов числится «Отряд самоубийц» (1,6 млрд руб.), «Дэдпул» (1,7 млрд руб.), «Тайная жизнь домашних животных» (2,1 млрд руб.).

«Чемпионом кинопроката в России и СНГ» назван «Зверополис» (более 2,2 млрд руб.).

Самым кассовым европейским фильмом стала картина «Бриджит Джонс-3»". Самая кассовая российская лента в зарубежном прокате: «Он — дракон».

Теги: культура, кино, искусство
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