AliExpress будет присваивать трек-номера товарам

7 Февраль 2017 г.

В опубликованном накануне пресс-релизе компании сообщалось, что AliExpress с 7 февраля будет присваивать трек-номер товарам дороже $2, отменив бесплатную доставку в Россию.

- Мы не говорим об отмене бесплатной доставки, об этом вообще речи не идет. Речь идет о том, что продавец теперь не имеет права отправлять без трека товар дороже $2, - сказал глава российского подразделения китайского интернет-магазина AliExpress Марк Завадский.