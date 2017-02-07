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7 Февраль 2017 г.
AliExpress будет присваивать трек-номера товарам
В опубликованном накануне пресс-релизе компании сообщалось, что AliExpress с 7 февраля будет присваивать трек-номер товарам дороже $2, отменив бесплатную доставку в Россию.
- Мы не говорим об отмене бесплатной доставки, об этом вообще речи не идет. Речь идет о том, что продавец теперь не имеет права отправлять без трека товар дороже $2, - сказал глава российского подразделения китайского интернет-магазина AliExpress Марк Завадский.
Эльвира Азметова
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